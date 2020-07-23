Скоро посмеемся: премьера «Красотки в ударе» запланирована на 13 августа

Российский кинопрокат в ближайшее время пополнится двумя комедиями. На большие экраны выйдут «Красотка в ударе» Яны Гладких и «Неадекватные люди-2» Романа Каримова. Это пока все ожидаемые новинки в комедийном жанре. По мнению кинокритика Александра Голубчикова, такая ситуация складывается по нескольким причинам. Во-первых, кинокомедии прочно обосновались на телевидении, а во-вторых, многие ленты перестали оправдывать себя в прокате.

«В год выходит две-три действительно кассовые картины. Но для того чтобы заполнить этот репертуар, их должно быть 52 в год. Это только комедийные. Причем, важно, чтобы они выходили каждую неделю по одной или через неделю. А у нас сейчас такого потока нет. Потому что слишком просто стало включить телевизор и посмотреть какое-нибудь комедийное шоу бесплатно. Нет смысла идти в кино и платить деньги за какую-то комедию», — заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» Голубчиков.

По его мнению, регулировать кинопрокат стало очень сложно. В ближайшие пару месяцев больших голливудских картин практически не будет. Остаются только фильмы независимых прокатчиков и производителей. Комедий среди них не так много. Поэтому их нужно выпускать именно сейчас хотя бы для того, чтобы «отбить» затраченные на них деньги.

«По-хорошему, конечно, хоррор – это лучшая отдушина для людей после пандемии. Нужно себя немного встряхнуть и сказать: «Ай, на самом деле у нас в жизни все хорошо!». Комедии и ужасы должны вытащить народ из нынешнего состояния легкой депрессии, если она есть», — добавил кинокритик.

Премьера картины «Красотка в ударе» с Юлией Александровой в главной роли запланирована на 13 августа. «Неадекватные люди-2» выйдут на большие экраны чуть позже – 27 августа.