Эдгар Райт снимет фильм о призраке из немого кино

Британский режиссер Эдгар Райт готов приступить к работе над новым проектом. Фильм расскажет необычную историю о встречи призрака актрисы времен немого кино и режиссера. Судя по сведениям издания The Hollywood Reporter, проект станет экранизацией популярного рассказа Stage 13, написанного писателем Саймоном Ричи. Кстати он выступит сценаристом и продюсером фильма.

Главным героем сюжета выступит приглашенный режиссер, который должен снять качественный фильм. Но все это оказалось неправдой, так как продюсеры проекта заманили мужчину, чтобы успокоить загадочного призрака, обитающего в стенах киностудии. В итоге выясняется, что у погибшей много лет назад девушки и несчастного режиссера гораздо больше общего, чем он мог вообразить.

Дата начала съемок пока не известна, исполнители главных ролей также засекречены.