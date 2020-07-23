Студия Marvel работает над новым проектом о супергероях

В команду защитников планеты войдут Железный Человек, Черная Пантера и многие другие известные персонажи.

Судя по данным издания The Illuminerdi, компания Marvel преступила к работе над следующим своим крупным проектом про команду супергероев «Иллюминаты». Пока неизвестно, будет это сериал или полноценный фильм, а может даже серия фильмов.

По документам студии, проект в данный момент находится на очень раннем этапе, зато уже известен продюсер, им стал Кевин Файги, он работал практически над всеми фильмами студии Marvel. Официального подтверждения данной информации пока нет.

По сюжету «Иллюминаты» это очередная группа супергероев, втайне от жителей планеты решающая их судьбу. Среди членов организации известны такие личности, как Железный Человек, Черная Пантера, Доктор Стрэндж, Профессор Икс и другие, которые пока не появлялись в фильмах и сериалах. Отличительной особенностью новой команды борцов со злом является нестандартны подход к проблемам. Так в одном из выпусков комиксов они отправили Халка в ссылку, что привело к мировой войне.

О дате начала съемок пока ничего неизвестно.