Драмы на потом: министр культуры рассказала о показах легких фильмов после пандемии

Глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что после того как залы вновь откроют свои двери после снятия ограничений, зрители смогут насладиться просмотром светлых и простых картин.

А вот премьер тяжелых для восприятия триллеров и драм придется ждать до зимы 2021 года. Профильное министерство активно ведет обсуждение с прокатчиками. Эксперты сошлись во мнении, что любители кино пока не готовы к тяжелым по сюжету фильмам.

«Мы также обсуждаем с продюсерами, какой жанр сейчас ждут от нас наши зрители, которые немножко устали сидеть дома и, возможно, сейчас не готовы к тяжелым драмам», — заявила Ольга Любимова.

Подобная инициатива работников киноиндустрии и Минкультуры вызвана и заботой о молодежи. Девушки и юноши уже успели соскучиться по кинозалам, которые для многих молодых пар были прежде всего объектами любовных свиданий, пишет РБК.

Стоит отметить, что свои рекомендации по проставлению работы кинотеатров Министерство культуры отменило еще 13 июля. Теперь слово за правительствами субъектов РФ. В Москве и Московской области, например, руководство регионов разрешило открывать кинотеатры уже с 1 августа.