Опасная львица: в сети появился первый трейлер нового фильма с Меган Фокс

В Сети появился первый трейлер фильма Rogue («Изгой» в российской локализации). Картина должна была стать вторым дыханием для актерской карьеры Меган Фокс, которая уже довольно давно не снималась в блокбастерах. Однако судя по видео, проект обещает стать лишь проходным боевиком, который мало кто заметит.

Фильм разрабатывала компания Lionsgate, а сюжет рассказывает о группе наемников, которой руководит отважная Фокс. Нашим героям нужно спасти из лап вооруженных преступников девушку, однако вскоре они выясняют, что люди это не главная проблема, ведь на выживших начинает охоту… львица.

Все верно, отряд вооруженных и хорошо подготовленных наемников начинает уничтожать созданная на довольно средней компьютерной графике львица, в результате напряженные моменты напоминают лишь комедию.

Режиссером проекта выступила М. Дж. Бассетт, которая однажды уже сняла провальную вторую часть картины «Сайлент Хилл». Премьера «Изгоя» состоится в конце лета.