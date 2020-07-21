Звездная парочка: Дензел Вашингтон и Джулия Робертс снимутся в драме «Оставь мир позади»

Голливудские актеры Дензел Вашингтон и Джулия Робертс подписали контракт на главные роли в семейной драме «Оставь мир позади», основанной на еще не выпущенном романе Румана Алама.

Компания Netflix получила права на создание полнометражного фильма, и как полагают эксперты, с участием сразу двух звезд Голливуда проект может стать блокбастером. Режиссером нового проекта станет Сэм Эсмейл, создатель «Мистера Робота», сообщает издание Variety.

«Оставь мир позади» — это история о двух семьях, незнакомых друг с другом, которые вынуждены провести вместе долгий уикенд. Робертс будет играть мать семьи, которая арендует дом, а Вашингтон будет изображать домовладельца.

Эта история исследует сложности отцовства, расы и класса — наряду с тем, как наши самые близкие узы изменяются в моменты кризиса. Роман «Оставь мир позади» будет опубликован в октябре 2020 года.

Вашингтон и Робертс ранее уже работали вместе в триллере 1993 года «Дело о пеликанах».