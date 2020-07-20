Новый фильм «Довод» Кристофера Нолана все же перенесли на неопределенный срок

Новая дата релиза будет известна после того, как пандемия отступит.

Релиз нового фильма «Довод» Кристофера Нолана снова отложили, и на этот раз на неопределенный срок. Все из-за коронавируса, который пока не думает отступать. В Калифорнии после небольшого затишья были вновь закрыты все места массового скопления людей, в том числе и кинотеатры.

Компания Warner Bros. сообщила, что фильм появится в прокате только тогда, когда зрители и кинотеатры будут полностью к этому готовы. Представители студии также отметили, что «Доводу» не нужна точная дата выхода, к сезонам он не привязан, так что сможет выйти практически в любое время.

Судя по мнению экспертов, последний фильм Кристофера Нолана получит отдельную дату релиза для каждой страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Напомним, последняя известная дата выхода картины была запланирована на 12 августа, однако теперь придется подождать подольше, сообщает издание Variety.