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Новый фильм «Довод» Кристофера Нолана все же перенесли на неопределенный срок

Новая дата релиза будет известна после того, как пандемия отступит.

Новый фильм «Довод» Кристофера Нолана все же перенесли на неопределенный срок
Кадр из фильма "Довод". Фото: Warner Bros. Pictures

Релиз нового фильма «Довод» Кристофера Нолана снова отложили, и на этот раз на неопределенный срок. Все из-за коронавируса, который пока не думает отступать. В Калифорнии после небольшого затишья были вновь закрыты все места массового скопления людей, в том числе и кинотеатры.

Компания Warner Bros. сообщила, что фильм появится в прокате только тогда, когда зрители и кинотеатры будут полностью к этому готовы. Представители студии также отметили, что «Доводу» не нужна точная дата выхода, к сезонам он не привязан, так что сможет выйти практически в любое время.

Судя по мнению экспертов, последний фильм Кристофера Нолана получит отдельную дату релиза для каждой страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Напомним, последняя известная дата выхода картины была запланирована на 12 августа, однако теперь придется подождать подольше, сообщает издание Variety.

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