Микки Рурк оскорбил Роберта Де Ниро в Instagram

Артисты явно что-то не поделили и теперь их вражда проявилась в полной мере.

Еще в далеком 1987 году актеры Микки Рурк и Роберт Де Ниро вместе снялись в картине «Сердце ангела». Именно тогда они впервые поссорились на съемочной площадке и с тех пор их отношения не претерпели изменений. Кстати, в чем именно была причина конфликта, сейчас никто и не вспомнит.

Как рассказал Рурк, именно этот конфликт помешал ему получить роль в знаменитом «Ирландце», якобы тогда Роберт Де Ниро отказался с ним работать под угрозой собственного выхода из проекта. И вот пришло время для разжигания углей войны: Микки опубликовал новый пост в свой личный аккаунт в Instagram, в котором жестко напал на Де Ниро.

«Да, я с тобой говорю, ты плакса. Давай я тебе так скажу, сопляк: когда я тебя увижу, то, клянусь Господом и моей бабушкой, братом и всеми своими собаками, я тебя жестко унижу» — заявил Рурк в своем гневном послании.

Сам Де Ниро пока никак не отреагировал на выходку своего коллеги. Режиссер фильма «Сердца ангела» Алан Паркер когда-то рассказывал в интервью, что именно Рурк был неуправляемым на съемочной площадке. Возможно, он гневно отреагировал на замечание уже маститого тогда Роберта.