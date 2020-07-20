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Киану Ривз решил стать новым героем комиксов

Актеру доверили роль бессмертного существа по имени Берзеркер.

Киану Ривз решил стать новым героем комиксов
Киану Ривз. Фото: globallookpress

Киану Ривз сменил амплуа и решил попробовать себя в новой роли. Популярный актер временно стал автором комиксов. Всего запланировано 12 графических выпусков, первый из которых появится в продаже уже осенью этого года. Как сообщает издание Collider, комикс получил странное название BRZRKR.

По сюжету у главного героя, бессмертного существа по имени Берзеркер, будет внешность Киану Ривза. Как это обычно и бывает в фантастических проектах, правительство Америки нанимает нашего героя для выполнения специальных операций, с которыми обычные люди справиться не могут. При этом у Берзеркера есть и недостатки, например, неуемная тяга к насилию и жестокости, а также полное незнание истории своего происхождения.

Как заявил сам Киану Ривз, он с детства любил читать комиксы, так что принять участие в таком проекте как BRZRKR — для него огромная честь.

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