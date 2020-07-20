Фильм «Джокер» собрал больше всего зрительских жалоб в Великобритании

Фильм «Джокер» поставил еще один и весьма неожиданный рекорд. Как сообщает издание NME, на проект Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли больше всего жаловались зрители из Великобритании. В годовом отчете совета по классификации фильмов Британии сказано, что много людей было недовольно возрастным рейтингом картины 15+. В картине действительно присутствуют довольно жестокие сцены, что и вызвало отрицательную реакцию аудитории. По мнению недовольных, ленте стоило бы дать категорию 18+, а кое-кто посчитал, что «Джокера» лучше и вовсе было не показывать, так как картина несет деструктивные идеи в общество.

Всего на фильмы в Великобритании в 2019 году пожаловались 149 раз.

Напомним, картина «Джокер» была выдвинута на премию «Оскар» в 12 номинациях, в результате фильм получил две награды, за лучшую мужскую роль и за лучшую музыку.