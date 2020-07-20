Знание фильма «Джон Уик» помогло сотрудникам полиции задержать наркоторговцев

Преступники решили использовать имя известного мафиози из боевика, за что и поплатились.

Кто бы мог подумать, что фильм «Джон Уик» невольно поможет задержать целую банду наркоторговцев, а все благодаря смекалке сотрудников полиции и легкомысленности преступников. Как сообщает издание TMZ, именно отсылка к известному боевику позволила прервать перевозку наркотиков, скрытых в кофейных зернах. Дело в том, что бандиты решили использовать имя известного персонажа в качестве отправителя груза.

Сотрудники полиции случайно заметили, что на упаковках с кофейными зернами было необычное имя — Сантино ДʼАнтонио. Дело в том, что так звали одного из главарей мафии во втором фильме «Джон Уик», именно он попросил героя Киану Ривза убить родную сестру для оплаты долга.

Сотрудники полиции заподозрили неладное и вскрыли посылку, обнаружив вовсе не кофе, а наркотические средства. Сотрудники правоохранительных органов тут же задержали получателя необычного кофе.