В Сети появился список лучших фильмов первой половины 2020 года

Издание BBC Culture решило составить неожиданную подборку из десяти лучших фильмов первой половины 2020 года. Неожиданной она получилась потому, что киноиндустрия в 2020 году пребывает в глубоком упадке из-за коронавируса, кинотеатры в большинстве стран просто закрыты и зрители могли познакомиться с новинками мира кино лишь в стриминговых сервисах. Тем не менее, рейтинг составлен и выглядит вполне неплохо, тем более, что его созданием занимались два кинокритика с большим опытом — Керин Джеймс и Николас Барбер.

Стоит также отметить, что в рейтинге нет первого и последнего места и каждый из фильмов достоин просмотра, по мнению экспертов. Также некоторые картины все еще не были переведены на русский язык, в этом стоит винить CoViD-19.

Подлинная история банды Келли / True History of The Kelly Gang

The Painter and the Thief

История Дэвида Копперфилда / The Personal History of David Copperfield

Бескрайняя ночь / The Vast of Night

Эмма / Emma

The Assistant

Da 5 Bloods

Bacurau

Охота / The Hunt

Никогда, редко, иногда, всегда / Never Rarely Sometimes Always