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В Сети появился список лучших фильмов первой половины 2020 года

Даже коронавирус не смог полностью победить киноиндустрию.

В Сети появился список лучших фильмов первой половины 2020 года
Кадр из фильма "Подлинная история банды Келли". Фото: Porchlight Films

Издание BBC Culture решило составить неожиданную подборку из десяти лучших фильмов первой половины 2020 года. Неожиданной она получилась потому, что киноиндустрия в 2020 году пребывает в глубоком упадке из-за коронавируса, кинотеатры в большинстве стран просто закрыты и зрители могли познакомиться с новинками мира кино лишь в стриминговых сервисах. Тем не менее, рейтинг составлен и выглядит вполне неплохо, тем более, что его созданием занимались два кинокритика с большим опытом — Керин Джеймс и Николас Барбер.

Стоит также отметить, что в рейтинге нет первого и последнего места и каждый из фильмов достоин просмотра, по мнению экспертов. Также некоторые картины все еще не были переведены на русский язык, в этом стоит винить CoViD-19.

  • Подлинная история банды Келли / True History of The Kelly Gang
  • The Painter and the Thief
  • История Дэвида Копперфилда / The Personal History of David Copperfield
  • Бескрайняя ночь / The Vast of Night
  • Эмма / Emma
  • The Assistant
  • Da 5 Bloods
  • Bacurau
  • Охота / The Hunt
  • Никогда, редко, иногда, всегда / Never Rarely Sometimes Always

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лучшие фильмыНовости киноПодлинная история банды Келли