Драма «Мисс Плохое поведение» и другие фильмы, вышедшие на онлайн-платформах

«Мисс Плохое поведение»

Очередной опус из серии «как кто-то кого-то когда-то угнетал» посвящен притеснению женщин. Главная героиня драмы «Мисс Плохое поведение», студентка Салли, поначалу лишь сочувствует феминисткам и сама не замечает, как постепенно превращается в радикальную активистку.

Целью Салли и ее подруг становится проводящийся в Лондоне конкурс красоты — мол, негоже оценивать девушек как скотину на рынке. Пикантность ситуации в том, что именно на этом конкурсе фаворитками оказываются чернокожие участницы, которых в то время (а речь о 1970 годе) тоже жестоко притесняли. Столкнуть лбами феминисток и борцов с расизмом не додумается ни один сценарист — такое возможно только в реальности, которая и стала основой для сюжета картины.

«Мисс Плохое поведение» (оригинальное название — Misbehaviour), 2020, Великобритания, драма.

Режиссер Филиппа Лоуторп. В ролях: Кира Найтли, Гугу Эмбата-Ро, Грег Киннер и др.

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«Бекки»

Триллер «Бекки» можно было бы назвать проходной историей о том, как группа преступников вторглась в жизнь среднестатистических американцев, если бы роль лидера бандитов не досталась комику Кевину Джеймсу.

Звезда таких картин, как «Толстяк на ринге», «Мой парень из зоопарка» и «Правила съема: Метод Хитча», скорчил страшную рожу, украсил затылок свастикой и отправился на отстрел обывателей — пожалуй, примерно так же выглядел Сергей Светлаков, когда лет десять назад решил продемонстрировать свой драматический потенциал в незабываемом шедевре «Камень».

«Бекки» (оригинальное название — Becky), 2020, США, триллер.

Режиссеры: Джонатан Милотт, Кэри Мернион.

В ролях: Лулу Уилсон, Кевин Джеймс.

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«Вне игры»

Однажды в своем собственном фильме «Город воров» Бен Аффлек сыграл хоккеиста, ставшего грабителем. В драме «Вне игры» герой Бена когда-то был баскетболистом, блиставшим на школьном уровне, но затем превратившимся в обычного пьющего работягу. Однако в родном учебном заведении о нем помнят, поэтому, когда освобождается место тренера школьной команды, его предлагают именно персонажу Аффлека.

Проблема в том, что школа это не простая, а католическая, и здесь не то что пить, даже чертыхаться запрещено. Бывшему властелину кольца приходится взять себя в руки, забыть о тяге к выпивке и сквернословию и повести набожных мальчишек к победе. Волею судеб одержана она будет уже без его участия, что однако идет лишь на пользу этому симпатичному фильму.

«Вне игры» (оригинальное название — Way Back), 2020, США, драма.

Режиссер Гэвин О’Коннор. В ролях: Бен Аффлек, Аль Адригал и др.

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