«Тайна, не могу говорить, где я снимаюсь»: Климова рассказала, что приступила к съемкам в сказке

42-летняя многодетная мама Екатерина Климова всю самоизоляцию, а теперь и лето, проводит за городом. На огороде актриса с наследниками выращивают самые разные овощи и ягоды и даже уже успели собрать первый урожай.

Но постепенно звезда стала возвращаться к работе, и накануне у нее состоялся первый съемочный день в новом проекте. Об этом любимица миллионов россиян сообщила в stories своего микроблога.

«Наконец-то вышла на работу, мой первый съемочный день. Страшная тайна, не могу говорить, где я снимаюсь, и вообще кто я. Могу точно сказать, что я на работе. Даю небольшую подсказку: это сказка. Как вы думаете, кого играю?» — задала вопрос на засыпку звезда.

Ранее мы писали, что другая актриса, Любовь Толкалина, тоже снялась в сказке. Она сыграла ведьму в мрачной картине под названием «Ключ времени», действие которой проходит в Петербурге. Премьера назначена на август.