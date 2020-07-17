Звезда возвращается: Джастин Тимберлейк вновь снимется в большом кино

Знаменитый певец и немного актер Джастин Тимберлейк возвращается в мир большого кино. Судя по сведениям журналистов издания Deadline, артист станет главным героем в новом фильме Фишера Стивенса под названием «Палмер». Напомним, в последний раз Тимберлейк снимался в кино три года назад, в проекте Вуди Аллена «Колесо чудес».

В новом проекте актер исполнит роль когда-то подающего надежды игрока в футбол, но в итоге оказавшегося в тюрьме. Отсидев положенный срок, мужчина возвращается домой и пытается жить нормальной жизнью. Сценаристом и одновременно продюсером фильма выступила Шерил Гуэррьеро, которая ранее отвечала за комедию «Блондинка в шоколаде».

Проект появится на платформе Apple TV+, а точная дата его выхода неизвестна.

Напомним, 39-летний Джастин Тимберлейк — танцор, певец, актер, а также лауреат четырех премий «Эмми».