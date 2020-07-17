Стала известна дата релиза фильма «Цой» с Андреевой и Цыгановым

Компания Sony Pictures объявила долгожданную дату релиза фильма «Цой», над которым давно трудится режиссер Алексей Учитель.

Зрители смогут посмотреть картину в кинотеатрах уже 27 августа, разумеется, если ограничительные меры по борьбе с коронавирусом не будут усилены. Главные роли в проекте исполнили Марьяна Спивак, Евгений Цыганов, Паулина Андреева и другие.

Как рассказал сам режиссер, он был лично знаком со всемирно известным музыкантом, а также с его друзьями и родными. Учитель отметил, что ему дороги воспоминания об артисте, его высокие человеческие качества и сила таланта, который даже спустя десятилетия удивляет слушателей.

Стоит отметить, что главным героем в фильме будет вовсе не лидер группы «Кино». Лента расскажет историю жизни Павла Шелеста, который оказался водителем того самого автобуса, с которым и столкнулся музыкант. Разумеется, после того рокового дня жизнь Шелеста изменилась навсегда.