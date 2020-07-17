Компания Sony опровергла информацию о начале съемок фильма Uncharted

Актер Том Холланд раньше времени обрадовал фанатов франшизы.

Том Холланд по непонятной причине обманул своих доверчивых подписчиков. Напомним, недавно актер выложил в личном аккаунте в Instagram фотографию якобы со съемочной площадки нового фильма Uncharted («Неизведанное» в русском переводе), в котором он исполняет главную роль.

На кадре виднеется стул с именем персонажа Натана Дрейка, а также Холланд подписал кадр фразой «День первый», намекая на начало съемок. Как выяснилось, это не совсем правда.

Компания Sony, которая занимается разработкой проекта, опровергло информацию о начале съемок. Как сообщил представитель компании журналистам издания IGN, вся съемочная группа пока только готовится к работе и вероятно совсем скоро съемки все же начнутся, но никакого «первого дня» пока не было.

Напомним, в экранизации популярной видеоигры также снимаются Марк Уолберг, Антонио Бандерас и София Тейлор Али.

Премьера состоится не раньше лета следующего года.