«День первый»: съемки фильма Uncharted официально начались

Том Холланд выложил в своем личном аккаунте в Instagram интригующую фотографию.

Похоже, что долгожданная фанатами видеоигр экранизация проекта Uncharted («Неизведанное» в российской локализации) все же выйдет на экраны.

Актер Том Холланд выложил в своем личном аккаунте в Instagram фотографию, которая подтверждает начало съемочного процесса. Артист написал «День первый», что вполне однозначно намекает о начале работы над картиной.

На фото же спинка стула с именем главного героя, Натана Дрейка. Напомним, экранизация именно это проекта началась с больших проблем и нервотрепки, сразу несколько режиссеров сначала согласились снимать фильм, а после отказывались и уходили по самым разным причинам.

Когда уже все было решено и съемочная группа готова была приступить, началась пандемия, вновь отложив фильм Uncharted на дальнюю полку. Теперь фанатам видеоигр придется подождать до осени следующего года, именно тогда и состоится релиз.

Напомним, фильм снимет режиссер Рубен Фляйшер, подаривший нам «Венома» и «Добро пожаловать в Zомбилэнд».