Для экранизации видеоигры Just Cause нашли режиссера

Для фильма по одноименной видеоигре Just Cause («Правое дело» в русской локализации) наконец-то нашли режиссера. Счастливчиком оказался Майкл Даус, который ранее работал над весьма успешной экранизацией комиксов «Проповедник» и необычной версией франшизы «Такси» под названием «Али, рули!».

Как сообщает издание Deadline, за производство фильма отвечают студии Constantin Film и Prime Universe, а сценарий создал Дерек Колстад, который ранее подарил нам сюжет всех трех частей «Джона Уика». Единственный вопрос который на данный момент беспокоит фанатов, кто же будет исполнителем главной мужской роли в проекте.

Сюжет расскажет историю агента ЦРУ Рико Родригес, в команде с ним будет обворожительная женщина, а с кем и зачем они будут бороться — пока неизвестно. Дата начала съемок также пока не сообщается.