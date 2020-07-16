Все супергерои: студия Netflix показала первый трейлер фильма «Проект «Сила»

В будущем невероятные способности на 5 минут сможет получить каждый.

В Сети появился первый трейлер полнометражного фильма от Netflix под названием Project Power («Проект «Сила» в российской версии). В главных ролях снялись настоящие звезды: Джозеф Гордон-Левитт, Джейми Фокс и Доминик Фишбэк. Лента попробует более реалистично показать концепцию современных супергероев.

По сюжету в Новом Орлеане распространяется невиданный ранее препарат, который дарит уникальную возможность почувствовать себя супергероем на пять минут. Принявший таблетку получает недостижимую ранее силу, от невидимости до сверхсилы или возможности становиться чистым огнем.

Однако преступность в городе резко начинает расти и сотрудник полиции решает объединиться с бывшим военным и распространителем новых таблеток, чтобы остановить опасную новинку.

Премьера фильма «Проект «Сила» состоится уже в конце лета этого года.