В Сети появился список из 10 самых популярных кинопроектов Netflix

Журналисты популярного издания Bloomberg решили составить собственный список из самых просматриваемых фильмов снятых Netflix за последние три года.

В рейтинг попали десять картин, а оценивали их популярность по общему количеству просмотров. Лидером рейтинга внезапно стал не хоррор или драма, а простой боевик «Операция по спасению» с Крисом «Тором» Хемсвортом в главной роли. Почти 100 миллионов человек оценили этот проект.

На втором месте оказался фильм ужасов «Птичий короб», созданный на основе одноименной книге Джоша Малермана. Его посмотрели 89 миллионов зрителей. На третьем же месте еще один боевик, на этот раз с Марком Уолбергом. «Правосудие Спенсера» привлекло к экранам 85 миллионов человек.

Полный список выглядит так: