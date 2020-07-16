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В Сети появился первый трейлер документального фильма о лягушонке Пепе

Герой всемирно известного мема из Интернета получит свой проект.

В Сети появился первый трейлер документального фильма о лягушонке Пепе
Кадр из фильма "Feels Good Man". Фото: Ready Fictions

В Сети опубликован первый официальный трейлер документального фильма Feels Good Man, полностью посвященного герою Интернета, лягушонку Пепе. В картине покажут полную историю создания знаменитого мема.

Напомним, персонаж Пепе впервые появился в 2005 году, тогда художник из США Мэтт Фьюри придумал необычного героя специально для комикса Boy’s Club. Позже у лягушонка появились новые версии: грустная, злая и множество прочих.

На удивление, образ лягушонка полюбился пользователям Сети и его стали все чаще применять. К 2016 году Пепе стал известен по всему миру, его не стеснялись использовать даже звезды, а президент США Дональд Трамп даже позаимствовал образ лягушонка при подготовке к выборам.

Картина Feels Good Man выйдет на экраны осенью этого года.

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