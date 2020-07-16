«Ушел из жизни наш друг»: умер Игорь Черных, оператор фильма «Бриллиантовая рука»

Настоящий профессионал, он одним из первых операторов в стране освоил съемку под водой.

Умер Игорь Черных — оператор таких легендарных картин как «Бриллиантовая рука» и «Битва за Москву». Ему было 89 лет. Информацию о смерти подтвердил союз кинематографистов России.

«Ушел из жизни наш друг, кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР. После окончания в 1955 году операторского факультета ВГИК (мастерская Гальперина) работал оператором-постановщиком киностудии «Мосфильм», — говорится в сообщении.

Всего Игорь Черных приложил свою руку к созданию более 20 известных всем фильмов. «Битва за Москву», «Великий полководец Георгий Жуков», «Трагедия века», «Большая дорога», «Бриллиантовая рука», «Особо важное задание», «Емельян Пугачев» и другие — каждый житель нашей страны хотя бы раз наслаждался его проектами.