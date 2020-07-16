Студия Netflix продемонстрирует всему миру анимационный проект «Бомбейская Роза»

Компания Netflix приобрела права на анимационный фильм «Бомбейская Роза» Гитанджали Рао, который в прошлом году стал первым индийским анимационным проектом на открытии Венецианской недели критиков.

Потоковый сервис выпустит фильм по всему миру (за исключением Китая), в четвертом квартале этого года, а релиз во Франции произойдет в 2021 году, сообщает Deadline.

Сюжет визуально ошеломляющей и раскрашенной вручную картины сосредотачивается на молодой танцовщице по имени Камала, живущей на улицах Бомбея. Девушка, спасаясь от детского брака, должна выбрать между заботой о своей семье и поиском любви с мальчиком по имени Салим, осиротевшим из-за войны.

Красная роза объединяет три истории о невозможной любви: любовь между индуистской девушкой и мусульманским мальчиком, любовь между двумя женщинами и любовь целого города к своим болливудским звездам. В актерский состав также входят Гарги Шитоле и Макранд Дешпанде.