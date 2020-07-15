Прибыль под вопросом: фильм «Довод» Кристофера Нолана может провалиться в прокате

По подсчетам экспертов, картина должна заработать 800 миллионов долларов только чтобы окупить затраты на производство.

Судя по данным экспертов из киноиндустрии, новый фильм Кристофера Нолана «Довод» должен оказаться народным хитом, чтобы не провалиться в прокате. Как сообщают журналисты издания IndieWire, учитывая обширную рекламную кампанию и регулярные переносы релиза, картина должна заработать в кинотеатрах 800 миллионов долларов только чтобы окупиться, что по нынешним киношным временам сумма более чем внушительная.

Она составлена из расчета на продвижение ленты в социальных сетях, а также в популярной видеоигре Fortnite. Кроме того, нее заложены уже два состоявшихся переноса релиза. Эксперты не отрицают, что ленту вновь могут перенести на более поздний срок.

Напомним, кинокартина Нолана «Интерстеллар» была принята зрителями с восторгом, но даже она смогла собрать в кинотеатрах лишь 750 миллионов долларов, а «Дюнкерк» и того меньше — всего 530 миллионов.

В данный момент релиз «Довода» запланирован на 12 августа, но киношное сообщество настроено пессимистично и не особо верит в эту дату.