Размер не имеет значения: Дени Вильнев любит смотреть фильмы на смартфоне

Создатель «Бегущего по лезвию 2049» объяснил, что главное не размер, а удовольствие.

Создатель фильма «Бегущий по лезвию 2049» и еще не вышедшей «Дюны» Дени Вильнев пообщался со своими поклонниками во время подкаста Team Deakins и поделился интересными фактами о себе. Как оказалось, легендарный мастер кино предпочитает смотреть фильмы не в больших кинозалах с хорошим звуком, а на простом смартфоне с совсем скромным экраном.

Как рассказал режиссер, его коллега, оператор Роджер Дикинс, был буквально в шоке, когда выяснил, что Вильнев скачал фильм «Тонкая красная линия» на смартфон и там же его посмотрел.

Как объяснил Дени, он активно сражается за продвижение проектов в кинотеатрах, однако самые яркие его воспоминания связаны с картинами, которые он посмотрел на простом телевизоре еще в детстве. «Космическая одиссея» и «Бегущий по лезвию» — в первый раз эти ленты произвели впечатление на Вильнева именно с экрана телевизора.

Режиссер отметил, что неважно, где смотреть фильм, если зритель все равно получает удовольствие.