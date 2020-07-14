Черная кошка сделала фильм «Криминальное чтиво» заметно лучше

Снятые много лет назад блокбастеры могут стать чуть лучше, если добавить щепотку современных технологий. Примерно так думают пользователи YouTube-канала OwlKitty, которые регулярно добавляют в популярные проекты черную кошку. И это действительно так — животное правда делает картины гораздо лучше!

В новом клипе в часть фильма «Криминальное чтиво» режиссера Квентина Тарантино попала черная кошка, которая очень органично вписалась во все сцены. Милый котик танцует с Джоном Траволтой, путешествует и даже является главным секретом картины.

Комментаторы оценили новое творение энтузиастов и особенно похвалили зажигательный танец, в котором кошка Лиззи смогла перетанцевать саму Уму Турман.

Напомним, накануне Джон Траволта сообщил о смерти своей жены актрисы Келли Престон. Она скончалась в возрасте 57 лет после двух лет борьбы с раком груди.