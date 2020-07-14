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Майкл Бэй нашел исполнителя главной роли для своего фильма про эпидемию

Поклонники сериала «Ривердейл» оценят выбор режиссера.

Майкл Бэй нашел исполнителя главной роли для своего фильма про эпидемию
Кей Джей Апа. Фото: globallookpress

Режиссер Майкл Бэй наконец-то определился с актером на одну из главных мужских ролей в своем фильме о пандемии коронавируса. Счастливчиком стал Кей Джей Апа, известный зрителям по сериалу «Ривердейл». Как сообщает издание Deadline, главная женская роль досталась Софии Карсон, которую вы можете помнить по проекту «Милые обманщицы: Перфекционистки».

По сюжету главные герои будут страдать от любви друг к другу, ведь между ними встанет суровый коронавирус. В недалеком будущем режим карантина сняли и люди были рады вернуться к обычной жизни, однако оказалось, что вирус быстро мутировал и для того, чтобы сдержать его, было принято решение разделить город на две части.

Персонаж Кей Джея обладает редким иммунитетом и поэтому может свободно перемещаться по зоне карантина, а вот его возлюбленной повезло меньше и она должна страдать в изоляции.

Точной даты выхода проекта пока нет.

КоронавирусМайкл БэйНовости кино

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