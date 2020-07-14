Майкл Бэй нашел исполнителя главной роли для своего фильма про эпидемию

Режиссер Майкл Бэй наконец-то определился с актером на одну из главных мужских ролей в своем фильме о пандемии коронавируса. Счастливчиком стал Кей Джей Апа, известный зрителям по сериалу «Ривердейл». Как сообщает издание Deadline, главная женская роль досталась Софии Карсон, которую вы можете помнить по проекту «Милые обманщицы: Перфекционистки».

По сюжету главные герои будут страдать от любви друг к другу, ведь между ними встанет суровый коронавирус. В недалеком будущем режим карантина сняли и люди были рады вернуться к обычной жизни, однако оказалось, что вирус быстро мутировал и для того, чтобы сдержать его, было принято решение разделить город на две части.

Персонаж Кей Джея обладает редким иммунитетом и поэтому может свободно перемещаться по зоне карантина, а вот его возлюбленной повезло меньше и она должна страдать в изоляции.

Точной даты выхода проекта пока нет.