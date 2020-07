Пандемия продолжается: в Калифорнии снова закрыли все кинотеатры

Соскучились по кинотеатрам и с нетерпением ждете просмотр «Довода» в любимом заведении в конце августа? Есть плохие новости, вполне вероятно, что релиз фильма вновь перенесут из-за пандемии. Несмотря на строгие меры предосторожности, в Америке коронавирус не сбавляет обороты, а наоборот, усиливает распространение. Поначалу в США начали снимать запреты, однако после того, как число заразившихся резко пошло вверх, власти обязаны принять меры.

В Калифорнии вновь под запретом кинотеатры, музеи, рестораны и другие места массового скопления людей. Об этом официально заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

NEW: #COVID19 cases continue to spread at alarming rates.

CA is now closing indoor operations STATEWIDE for:

-Restaurants

-Wineries

-Movie theaters, family entertainment

-Zoos, museums

-Cardrooms

Bars must close ALL operations.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 13, 2020