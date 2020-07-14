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Пандемия продолжается: в Калифорнии снова закрыли все кинотеатры

Кинопремьеры августа могут перенести на более поздний срок.

Пандемия продолжается: в Калифорнии снова закрыли все кинотеатры
Кадр из фильма "Довод". Фото: Syncopy Films

Соскучились по кинотеатрам и с нетерпением ждете просмотр «Довода» в любимом заведении в конце августа? Есть плохие новости, вполне вероятно, что релиз фильма вновь перенесут из-за пандемии. Несмотря на строгие меры предосторожности, в Америке коронавирус не сбавляет обороты, а наоборот, усиливает распространение. Поначалу в США начали снимать запреты, однако после того, как число заразившихся резко пошло вверх, власти обязаны принять меры.

В Калифорнии вновь под запретом кинотеатры, музеи, рестораны и другие места массового скопления людей. Об этом официально заявил губернатор штата Гэвин Ньюсом.

Казалось бы, киноиндустрия и так приняла на себя серьезный удар, а теперь кинозалы вновь закрыты. Не стоит забывать и о том, что съемки многих блокбастеров могут вновь заморозить, до лучших времен.

Напомним, фильм «Довод» режиссера Кристофера Нолана должен был выйти в прокат уже 12 августа, однако некоторые эксперты уверены, что релиз снова перенесут.

кинотеатрыКоронавирусФильм "Довод"

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кинотеатрыКоронавирусФильм "Довод"
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