Не такая, как все: главную героиню мультсериала «Скуби-Ду» официально признали лесбиянкой

Совсем недавно некоторых любителей мультфильмов шокировали новостью о том, что персонаж Губка Боб является представителем ЛГБТ-сообщества. На этом неожиданные новости не закончились, теперь и Велма, героиня популярного сериала про пса-детектива «Скуби-Ду», оказалась лесбиянкой. Продюсер проекта Тони Червоне полностью подтвердил эту информацию, тем более, что фанаты уже давно строили подобные теории.

Мужчина объяснил, что намеки на сексуальную ориентацию героини начались еще в далеком 2010 году, в сериале «Скуби-Ду: Мистическая корпорация». Тогда Велма довольно странно общалась с главным героем Шегги, а вот с девушкой Марси Флич у нее была крепкая связь.

Режиссер фильмов «Скуби Ду» Джеймс Ганн также подтвердил, что персонаж принадлежит к ЛГБТ-сообществу.

Scooby-Doo! Mystery Incorporated producer Tony Cervone confirms character Velma Dinkley is a lesbian.

Filmmaker James Gunn also reveals that he was blocked from depicting Velma as a lesbian in the 2002 live-action Scooby-Doo film. pic.twitter.com/u2iekXGWya

— Pop Crave (@PopCrave) July 13, 2020