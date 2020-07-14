Оператор фильмов «Матрица» объяснил, почему сиквелы получились хуже оригинала

Кинооператор Билл Поуп, который успел поработать на съемочных площадках трилогии «Матрица», поделился со слушателями подкаста Team Deakins полезным жизненным опытом, который он точно не хотел бы повторять.

По словам оператора, съемки первого фильма были идеальными, у группы была свобода творчества и можно было делать фильм лучше прямо на ходу. А вот во время сиквелов эта магия пропала, свободу отняли, а вместо нее появились разногласия и проблемы. В итоге получились фильмы, сильно отстающие от оригинала.

По словам Поупа, Вачовски досконально изучили практическое пособие Стэнли Кубрика, в котором были написаны строки «Актеры не играют натурально, пока вы не начнете их истязать» и приняли это как призыв к действию.

Некоторые сцены из-за подобного подхода приходилось переснимать десятки раз. В результате Вачовски заменили творческий подход на монотонное повторение в попытках добиться идеала, что явно не пошло на пользу их проектам.