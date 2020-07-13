Каскадеры из сериала «Баффи» обвинили Джосса Уидона в непрофессионализме

Все больше людей начинают писать негативные отзывы в адрес Джосса Уидона — создателя оригинального фильма «Лига справедливости», который пришел доделывать проект за Заком Снайдером.

Сразу два каскадера, Джефф Пруитт и Софи Кроуфорд, решили поделиться своими негативными историями о Уидоне, с которым они работали на съемочной площадке сериала «Баффи — истребительница вампиров». Именно из-за своенравного режиссера они покинули проект после четвертого сезона, сообщает издание Metro.co.uk.

Дело в том, что эго Уидона росло вместе с ростом популярности «Баффи». Если сначала он просил советы и слушал мнение окружающих, то со временем превратился почти в тирана, который считал лишь свое мнение единственным верным. Каскадеры Пруитт и Кроуфорд сблизились на съемках и даже обручились, что стало поводом для дополнительных конфликтов с Уидоном.

После того, как работа над проектом стала невыносимой, пара решила уволиться, однако хитрец Уидон предложил неожиданное решение, он пообещал им особые условия, при условии, что каскадеры расстанутся. Разумеется, они отказались от такого «щедрого» предложения.