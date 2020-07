Актриса Айшвария Рай подхватила коронавирус

Всемирно известная актриса и модель Айшвария Рай вместе со своей восьмилетней дочкой Арадхьей подхватили коронавирус, сообщает издание Deadline.

Муж и коллега звезды Болливуда, Абхишек Баччан, подтвердил эту новость в своем личном аккаунте Twitter в минувшее воскресенье, 12 июля. Абхишек и его отец, Амитабх Баччан, также сделали тесты на коронавирус, которые оказались положительными. В данный момент звезды госпитализированы в Индию.

Aishwarya and Aaradhya have also tested COVID-19 positive. They will be self quarantining at home. The BMC has been updated of their situation and are doing the needful.The rest of the family including my Mother have tested negative. Thank you all for your wishes and prayers 🙏🏽

— Abhishek Bachchan (@juniorbachchan) July 12, 2020