Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон

Джон Траволта сообщил о смерти своей супруги Келли Престон. Звезда фильмов «Близнецы» и «Джерри Магуайер» ушла из жизни в это воскресенье, в возрасте 57 лет, после продолжительной борьбы с раком молочной железы. Траволта выложил трогательный пост в свой личный аккаунт в Instagram.

«С очень тяжелым сердцем я сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю битву с раком молочной железы. Она вела мужественную борьбу, чувствуя любовь и поддержку стольких людей. Заранее простите меня, если вы не услышите о нас в течение некоторого времени, я постараюсь провести максимум времени с родными и близкими», — написал актер в соцсети.

Пара поженилась в 1991 году, у них есть 20-летняя дочь Элия и девятилетний сын Вениамин. Траволта и Престон потеряли своего 16-летнего сына Джета в 2006 году из-за обстоятельств, связанных с его болезнью.