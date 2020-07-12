Пора в космос: в следующем фильме «Форсаж» действие может выйти за пределы нашей планеты

Любители кино уже давно привыкли, что франшиза «Форсаж» вовсе не про честные гонки, а скорее про море спецэффектов и нарушения всех законов физики. Так что, совсем не удивительно, что один из главных актеров в серии Лудакрис заявил, что место действия следующей ленты может переместиться в космос. Будут ли гонки на космических кораблях и есть ли в вакууме звук, актер не уточнил, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Во время интервью с диджеем радиостанции SiriusXM, на вопрос о том, стоит ли в будущем ждать путешествия героев за пределы атмосферы Земли, Лудакрис отметил, что у ведущей отличная интуиция, что можно вполне воспринимать как положительный ответ. При этом актер заявил, что у него нет права разглашать подробности.

Подтверждением путешествию главных героев в космос может служить тот факт, что ранее журналисты уже спрашивали о такой возможности сценариста франшизы, Криса Моргана, который тоже не стал отрицать фантастическую затею.

Премьера фильма «Форсаж-9» запланирована на апрель 2021 года.