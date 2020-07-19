Вспоминаем посвященные Олимпиаде-1980 советские мультфильмы

Олимпиада, юбилей которой отмечается в этом году, стала первой для нашей страны - неудивительно, что Игры стали столь мощным импульсом для творческих людей.

В том числе и для мультипликаторов, которым особенно полюбился талисман Игр Мишка. Знаете ли вы, сколько мультиков было снято на олимпийскую тематику? Два, три, четыре? А вот и нет — счет шел на десятки! Даже в документальных лентах, которых тоже было предостаточно, появлялись элементы мультипликации — ярким примером является знаменитая картина «О спорт, ты — мир!». Отмечая вместе со всей страной 40-летие московских Игр, мы решили вспомнить наиболее яркие советские мультфильмы, тематически связанные с Олимпиадой.

«Первый автограф» (1980)

Здесь решено было рассказать о дружбе олимпийского Мишки с бобром Амиком, талисманом предыдущей летней Олимпиады, которая проходила в канадском Монреале. По сути, это была выполненная в творческой форме передача олимпийской эстафеты. Рабочее название ленты — «Друзей на свете много». Однако в итоге фильм стал «Первым автографом»: название связано с прописанным в сценарии стремлением канадского бобра обзавестись росчерком русского медведя.

«Ну, погоди!» (1980)

«Дружба» Волка и Зайца являлась, по сути своей, вечным соревнованием, поэтому специальный олимпийский выпуск знаменитой саги буквально напрашивался. Серия, ставшая в общей хронологии 13-й, пусть и не оказалась несчастливой, но точно не получила статуса самой лучшей — критики отметили, что она уступает лучшим образцам серо-ушастого соперничества. Впрочем, самое главное, конечно, было в том, что и Заяц, и даже Волк в итоге стали олимпийскими чемпионами — медали неразлучная парочка, сама того не ожидая, отхватила на велогонках, а если точнее, на велосипеде-тандеме.

«Большая эстафета» (1979)

Снова в кадре появляется Мишка, правда, здесь он оказывается далеко не самым главным действующим лицом. Лента рассказывала об истории Олимпийских игр начиная с античных времен и до наших дней. Изучив эту историю, зритель получал от Миши приглашение на грядущие Игры в Москве. Первоначально планировалось назвать фильм по-другому — «Между жатвой и сбором винограда», но позже от этой идеи, подходящей скорее для фестиваля виноделов, отказались.

«Баба-Яга против» (1979 — 1980)

Этот знаменитый мультик создавался с невероятным размахом, состоял из трех частей (каждая из них на рабочем этапе даже имела свое название), но принцип, по которому выстраивался сюжет, был знакомым — все это мы уже видели в «Ну, погоди!». Только в роли

Зайца здесь выступал неуловимый олимпийский Мишка, за которым гонялся условный Волк, в данном случае представленный сразу тремя отрицательными персонажами: Кощеем Бессмертным, Змеем Горынычем и удостоившейся чести быть вынесенной в название Бабой-Ягой. Яга, казалось, больше других хотела насолить косолапому удальцу, но не сильно в этом преуспела. Как и положено в сказке, все ловушки и капканы, расставленные Ягой и К°, Мишка успешно обходил, зато сами злопыхатели в них столь же успешно попадали.

«Как казаки олимпийцами стали» (1978)

Хорошо знакомое всем советским зрителям трио казаков решило показать себя в рамках только что придуманных Олимпийских игр и, естественно, в этом преуспело, невзирая на козни Бога войны. Казачий мультик стал одним из первых, затронувших олимпийскую тематику накануне московских Игр. Для самих казаков олимпийская серия стала их пятым появлением на экране и вторым спортивным — в 1970 году они уже продемонстрировали свои таланты в мультике «Как казаки в футбол играли».

«Кто получит приз?» (1979)

В мультике, созданном автором «Ну, погоди!» Вячеславом Котеночкиным, мы встречаемся с олимпийским Мишкой еще до того, как он стал символом Игр-1980. Задача косолапого — доказать свое право быть талисманом Олимпиады. В связи с этим он должен достойно проявить себя на соревнованиях, которые так и хочется назвать отборочными или квалификационными — в соперниках у Миши другие звери, порой куда более ловкие, быстрые и сильные. Разумеется, герой с задачей пусть и не сразу, но справляется.

«Салют, Олимпиада!» (1979)

И опять на мультарену выходит Мишка, выступающий уже в качестве дирижера и даже певца. Почему? Да потому что фильм был музыкальным — основой без малого восьмиминутного мультика стали три песни, исполнял которые в том числе и Владимир Винокур. Естественно, его голос звучал за кадром, а на экране пели и играли на инструментах звери во главе с неподражаемым Мишей.«Олимпийский характер» (1980)

И вновь Мишка соревнуется с другими зверями и, естественно, доказывает свою исключительность. Интересен мультик был прежде всего образом воробья-репортера, под комментарии которого проходили эти состязания. Голосом воробья стал к тому моменту уже известный в СССР комик Роман Карцев.