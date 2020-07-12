Тайны электричества: в Сети появился трейлер фильма «Тесла»

В Сети появился первый трейлер фильма «Тесла», который никак не будет связан с изобретениями Илона Маска, зато способен поделиться биографической историей жизни физика Николы Теслы, который всегда был очарован силой молний и электричества. Проект также покажет вечную конкурентную борьбу между Теслой и его конкурентом, Томасом Эдисоном, а также бизнесменом Джорджем Вестингаузом.

Режиссером фильма выступил Майкл Алмерейда, когда-то очень давно снявший фильм-катастрофу «Смерч», а в главных ролях снялись Кайл Маклахлен и Итан Хоук. Примечательно, что первая версия сценария была создана еще в 80-х годах прошлого века, а главную роль пророчили Джеку Николсону.

Картина уже доступна для избранных, ее показывали на фестивале Sundance 2020, а сам трейлер опубликовали именно 10 июля, что получилось весьма символично, ведь именно в этот день и родился Никола Тесла. Амбициозный проект выйдет на стриминговых сервисах уже в конце августа этого года.