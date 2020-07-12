Кассовые сборы: фильм «Империя наносит ответный удар» стал лидером проката в США

Неожиданные новости из мира большого кино, впервые с момента переиздания в феврале 1997 года, картина «Звездные Войны: Империя наносит ответный удар» стала лидером проката в США, заработав порядка 175 тысяч долларов в 483 кинозалах.

Некоторые из последних классических переизданий, такие как «Охотники за привидениями», «Челюсти» и «Парк Юрского периода» также заработали порядка полумиллиона долларов. Успех лент легко понять, новые крупные релизы будут только в августе, а люди уже соскучились по кинотеатрам. При этом смотреть плохие фильмы никто не хочет, а вот проверенная временем классика это отличный вариант, сообщает издание Deadline.

По данным Box Office Mojo, фильм «Звездные Войны: Империя наносит ответный удар» занимал первое место в национальном прокате в течение восьми недель после его выпуска 21 мая 1980 года. Картина была переиздана в 1982 году, а позже, в 1997 году, было создано дополненное издание, которое также показали в кинотеатрах, заработав на этом порядка 22 миллионов долларов в первый уикэнд. Все фильмы серии «Звездные войны», включая «Изгоя один», «Соло» и анимационные «Войны клонов», собрали более 10,3 миллиарда долларов в мировом прокате.