«Хочется в себя что-то засунуть. Но буду еще худеть»: Павел Прилучный о жестких реалиях съемок «Фау-2». Побег из ада»

В жизни Павла Прилучного в последние месяцы бушуют ураганы. На личном фронте у него развод и, судя по всему, новые отношения. Зато карьера идет в гору. Недавно популярный актер написал, что завершил работу над новым проектом.

«Для меня было большой честью пройти этот путь с самим Михаилом Петровичем Девятаевым. Далеко не каждому актеру выпадает шанс принять участие в подобных картинах», — написал на своей страничке в Instagram Павел Прилучный.

Подписчики и любители жареного, наверняка, ждали от актера душещипательных признаний, философских постов о жизни.

Но актер напомнил, что это не «Дом -2» и переключился на тему творчества. А порадовать поклонников ему есть чем.

Недавно завершились съемки картины Тимура Бекмамбетова, который подарил российскому кино «Елки» и «Ночной дозор», фильм «Фау-2. Побег из ада» — это картина о войне, о подвиге, которому всегда есть место в жизни.

Павлу Прилучному досталась главная роль. Он сыграл Михаила Девятаева, старшего лейтенанта гвардии, летчика-истребителя, Героя Советского Союза. В 1942 году Девятаев совершил побег из немецкого концлагеря на угнанном бомбардировщике.

Когда съемки только стартовали, Тимур Бекмамбетов признавался, что узнал об истории Девятаева в его родном городе в Казани.

«Даже не сразу поверил, что это было на самом деле. Советский летчик хотел спасти честь, а спас мир!», — говорил тогда режиссер.

Судьба героя настолько поразила Бекмамбетова, что он решил – съемкам быть. И вскоре на площадке уже шагали сотни «замученный пленных», в небе гудели самолеты», а на земле десятки людей ловили на камеры каждый вздох, каждую эмоцию актеров.

Невероятный полет летчика Девятаева

Михаил Девятаев попал в плен 13 июля 1944 года. Его самолет подбили в районе Львова, летчик катапультировался, но во время полета ударился о стабилизатор самолета и потерял сознание. В таком виде его и нашли фашисты.

Первый раз он вместе с группой летчиков пытался совершить побег из Лодзинского лагеря для военнопленных спустя месяц. В наказание беглецы были отправлены в лагерь смерти – Заксенхаузен.

Каким-то чудом Девятаеву удалось договориться с лагерным парикмахером и подменить нашивку на робе.

Так, из смертника он получил статус «штрафника» и новое имя Никитенко Степан Григорьевич. Благодаря этому он оказался в концлагере на остров Узедом, где шли разработки крылатых ракет «Фау-1» и баллистических ракет «Фау-2» для Третьего рейха.

Война постепенно подкатывалась к границам Берлина, а в плену российские солдаты готовили побег.

8 февраля 1945 года Девятаев и 10 военнопленных захватили бомбардировщик «Хенкель» и поднялись в воздух. Эта попытка оказалась не просто успешной, а изменила ход истории.

Пленные не только добрались до своих, но и доставили стратегически важные сведения о засекреченном центре на Узедоме, на который вскоре была проведена успешная атака.

Изнурительные диеты и полет на симуляторе

Для того, чтобы вжиться в роль, звезде сериалов «Закрытая школа» и «Мажор» пришлось сильно похудеть. На момент побега Девятаев весил всего 39 килограммов. И хотя Прилучного до такого состояния не довели, но пришлось попопеть, чтобы выглядеть настоящим военнопленным.

Павел сидел на специальных диетах, к тому же, выматывающие съемки на морозе, отбирали последние силы, а вместе с ними таяли килограммы.

«Очень тяжело сбрасывать вес. Снимаем на морозе, хочется постоянно в себя что-то засунуть. Но буду еще худеть. Погода помогла вжиться в роль: не пришлось ничего делать, просто впустить ее в себя, — отметил Павел.

Еще одна задача, которую режиссер поставил перед актером — освоить управление самолетом. На виртуальном симуляторе он пролетел десятки часов. Актер не скрывает — было не легко, но никто не жаловался.

«Для меня особенно важен этот проект. Мне удалось испытать то, что проходили наши прабабушки и прадедушки. Пройти по их следам, пережить то, что нам на сегодняшний день невозможно даже представить», — поделился актер.

Концлагерь под Питером и настоящие «Хенкели»

Специально для съемок на форте Константин в Кронштадте выстроили целый концентрационный лагерь. Собрали две «Аэрокобры» и полноразмерную копию «Хенкеля», того самого самолета, угнанного из концлагеря.

По сценарию, основное действие происходит в феврале, вокруг должно быть полно снега, но у погоды свои сценарии. Вместо снегопадов — дожди, ветра, а однажды опустился ураган.

Порывы ветра были такой силы, что сдули часть декораций. Тяжелая конструкция рухнула на землю. К счастью, никого поблизости не оказалось и обошлось без жертв.

Что касается самолетов, то на земле они будут самыми настоящими, а вот доверять актерам воздушный бой не стали. Эти сцены для большей достоверности заменят компьютерной графикой.

Вертикальное кино

Картину снимали в двух форматах: привычном горизонтальном и инновационном — вертикальном. Это будет первый полнометражный вертикальный фильм в мире.

Зачем такое кино? Чтобы было удобно смотреть на экране смартфона. Многие предпочитают делать это без поворота экрана. А еще этого требует образ героя.

«Он, пройдя через ужасы фашистских концлагерей, выстоял, не упал… И именно вертикальный формат выражает образ выстоявшего в испытаниях героя лучше всего», — объяснил Тимур Бекмамбетов.

Бюджет проекта превысил 600 миллионов рублей, часть денег выделил Фонд кино.