Звезды Голливуда купили права на экранизацию нового сборника Стивена Кинга

У признанного мастера ужасов Стивена Кинга весной этого года вышел новый сборник под названием If It Bleeds («Если этому можно пустить кровь» — в переводе на русский), в который вошли сразу четыре повести. В субботу, 11 июля, стало известно, что каждое из этих произведений получит киноадаптацию. Права на экранизацию первой повести под названием «Телефон мистера Хэрригана» совместно приобрели компании Blumhouse и Netflix, при активном содействии создателя «Американской истории ужасов» Райана Мерфи. Сюжет рассказывает о ребенке, который познакомил умирающего богача с чудом современных технологий. В итоге тарик умирает, но не покидает этот мир, а остается жить в смартфоне.

Еще одну повесть под названием «Жизнь Чака» приобрела компания Protozoa, принадлежащая режиссеру Даррену Аронофски. В этом произведении сплетены сразу три истории, посвященные жизни и смерти мужчины по имени Чак.

Права на третью повесть купил Бен Стиллер, он займется экранизацией повести «Крыса». Одинокий писатель хочет создать идеальный роман, для чего переезжает в домик в чаще леса, во время суровой бури. Работа идет не очень хорошо, но главный герой встречает говорящую крысу…

Кто приобрел права на четвертую повесть, под названием «Если этому можно пустить кровь», остается тайной, сообщает издание Deadline. История продолжает сюжет одной из героинь проекта«Мистер Мерседес».