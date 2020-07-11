Охота на монстров откладывается: фильм Monster Hunter перенесли на следующий год

Очередная порция плохих новостей для фанатов кино. Экранизация фильма Monster Hunter («Охотники на монстров» в русском переводе) официально переехала на следующий год. Изначально картина режиссера Пола Андерсона должна была выйти в начале осени, но, увы, эпидемия коронавируса не дает киноделам вовремя завершить съемки проекта, сообщает издание Deadline.

Фильм должен был стать экранизацией одноименной видеоигры, суть которой в охоте на огромных монстров, а главную роль в картине исполняет Милла Йовович. Стоит отметить, что кинокритики считают главной причиной переноса не только пандемию, но и опасное соседство релизов. Осенью 2020 года в прокат также выходит другой фильм компании Sony — «Тихое место-2». Вероятно кинобоссы разумно решили, что не стоит сразу двум фильмам студии конкурировать за кассовые сборы.

По сюжету фильма группа солдат из нашего мира во главе с женщиной по имени Артемида каким-то чудом попадает совсем в другую реальность, где правят суровые монстры.