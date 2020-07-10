Кристофер Нолан не хотел брать Элизабет Дебики на главную роль в «Довод»

Режиссер Кристофер Нолан во время общения с журналистами издания Variety признался, что в его планы вовсе не входило брать Элизабет Дебики на главную женскую роль в своем амбициозном проекте «Довод». Изначально режиссер искал исключительно женщину с британской внешностью, как он ее называл, «английскую розу».

Но, увидев Дебики в картине «Вдовы», почему-то решил, что она типичная американка и точно ему не подойдет. Казалось бы, конец истории, но вскоре Нолан выяснил, что актриса родом из Австралии, присмотрелся к другим ее проектам и увидел в женщине талант. Позже Кристофер признался, что сделал правильный выбор и Дебики справилась со своей задачей идеально.

Нолан отметил, что Элизабет — из тех актрис, которые снимаются во множестве фильмов, но которых потом абсолютно невозможно узнать. И это вовсе не плохо, ведь если человек обладает таким талантом хамелеона и способен перевоплотиться в кого угодно, то и навыки актера у него на высоте.

Напомним, релиз фильма «Довод» запланирован на 12 августа, если ситуация с коронавирусом в мире не ухудшится.