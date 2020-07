Меньше позитива: из фильма «Мстители: Война бесконечности» вырезали важную сцену

Один из последних проектов студии Marvel «Мстители: Война бесконечности» получился вполне достойным, вот только при производстве из него пришлось вырезать довольно много интересных моментов. Всему виной хронометраж кинокартины. Из-за подобных решений некоторые сюжетные линии оказались нераскрытыми, например, история Халка.

Пользователь Twitter под именем bork_21 сотворил настоящее чудо и продемонстрировал фанатам комиксов один из таких вырезанных кусков. В клипе показано, как объединились разумы Халка и Брюса Беннера, в результате чего получился вполне разумный гигант.

I love Infinity War, but we deserved to see Smart Hulk’s transformation in the final film. pic.twitter.com/UnbAjH3lE0

— *inhales* when i was a Bork… (@bork_21) July 8, 2020