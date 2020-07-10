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Меньше позитива: из фильма «Мстители: Война бесконечности» вырезали важную сцену

В Сети появился невиданный ранее отрывок из знаменитого блокбастера.

Меньше позитива: из фильма «Мстители: Война бесконечности» вырезали важную сцену
Кадр из фильма "Мстители: Финал". Фото: Marvel

Один из последних проектов студии Marvel «Мстители: Война бесконечности» получился вполне достойным, вот только при производстве из него пришлось вырезать довольно много интересных моментов. Всему виной хронометраж кинокартины. Из-за подобных решений некоторые сюжетные линии оказались нераскрытыми, например, история Халка.

Пользователь Twitter под именем bork_21 сотворил настоящее чудо и продемонстрировал фанатам комиксов один из таких вырезанных кусков. В клипе показано, как объединились разумы Халка и Брюса Беннера, в результате чего получился вполне разумный гигант.

 

В видео Черная вдова подходит к Халку, чтобы вновь его успокоить с помощью гипноза, однако внезапно гигант начинает говорить и объясняет, что это больше не нужно, ведь он сумел справиться со своим внутренним монстром. По мнению кинокритиков, от сцены пришлось отказаться из-за того, что вся кинолента «Войны бесконечности» делает акцент именно на поражении супергероев, а сцена с Халком — это своеобразная победа над извечной проблемой.

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