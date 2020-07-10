Элайджа Вуд согласен на съемки в сериале «Властелин колец»

Элайджа Вуд совсем не против вернуться к роли хоббита Фродо в сериале «Властелин колец» от Amazon, но есть небольшая проблема. Актера не вполне устраивает название проекта. Как сообщает издание IndieWire, звезда Голливуда хотел бы вновь посетить знакомые места в Новой Зеландии и снова почувствовать себя в волшебном мире Средиземья.

Вуд заметил, что ему крайне интересно, как далеко зайдет сериал. При этом проект все еще называется «Властелин колец», хотя по факту это в корне неверно, ведь события в нем происходят задолго до образования братства кольца и даже до создания каких-либо колец в принципе. По мнению актера, сериалу куда больше подходит название «Сильмариллион», однако всем понятно, что зрителей привлечет скорее знакомое словосочетание, чем что-то неизвестное.

Элайджа также отметил, что не хотел бы полноценной роли, но вполне не против появиться в проекте в небольшом камео, как уже было в «Хоббите», тем более, что он до сих пор под впечатлением от красот Новой Зеландии.