Звезда фильма «Ангелы Чарли» пожаловалась на расизм в Голливуде

Все больше звезд Голливуда начали жаловаться на сложности в своей карьере из-за расизма. При этом многих жертв объединяет то, что эти неподобающие случаи происходили много лет назад, но вспомнить о них им захотелось именно сейчас. Одной из таких звезд оказалась актриса с тайваньскими корнями Люси Лью, которая объяснила журналистам издания The Sydney Morning Herald, почему к ней было особое отношение со стороны членов съемочной группы.

Звезда проекта «Ангелы Чарли» заявила, что в молодости ее коллеги за месяц проходили до десятка прослушиваний, тогда как ей доставалось всего несколько. Лью связала этот факт именно со своей внешностью. При этом звезда отметила, что со временем она начала использовать подобное отношение себе во благо, ведь когда терять просто нечего, то актер показывает все свое мастерство, лишь бы получить роль.

Напомним, недавно 12-летняя звезда проекта «Это мы» Лонни Чевис заявил, что США видит в нем угрозу из-за черного цвета его кожи.