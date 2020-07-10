Ужасов не будет: студия Universal перенесла релизы проектов «Хэллоуин» на целый год

Чтобы хоть как-то порадовать фанатов хорроров, был опубликован небольшой тизер фильма «Хэллоуин убивает».

Плохие новости для фанатов пощекотать себе нервы, студия Universal официально объявила о переносе сразу нескольких своих ужастиков. Сиквел классического фильма «Хэллоуин» под названием «Хэллоуин убивает» появится в кинотеатрах лишь осенью 2021 года, а «Хэллоуин заканчивается» также выйдет осенью, но уже 2022 года.

Чтобы хоть как-то порадовать своих поклонников, студия опубликовала небольшой тизер фильма «Хэллоуин убивает», в котором явно показана концовка фильма, окровавленные главные герои спаслись, попутно спалив злосчастный дом, но доблестные пожарные собираются возродить зло.

Кроме того, еще один хоррор, «Кэндимен», также перенесли, но не на год, а всего на месяц. Фильм выйдет в октябре этого года, вместо сентября.

Напомним, первая картина франшизы «Хэллоуин» вышла в кинотеатрах в 1978 году. Фильм рассказывал о убийце Майкле Майерсе, который возвращается в родной город после побега из психиатрической клиники.