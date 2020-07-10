«Marvel платит мне копейки»: создатель «Ходячих мертвецов» высказался о работе на крупную студию

Многие режиссеры и художники мечтают связать свою жизнь с компанией Marvel и создавать супергероев, однако, как выяснилось, в студии не все так гладко с отношением к кадрам. Создатель вселенной «Ходячих мертвецов» Роберт Киркман поделился с изданием ComicTropes подробностями своей работы на всемирно известную корпорацию.

Писатель сотрудничал с Marvel Comics с 2004 по 2010 и за это время увидел много неприятных моментов. Киркмана заваливали работой и частенько отчитывали за ошибки, к которым он был непричастен. Более того, студия не стеснялась сама редактировать его проекты. На обложки комиксов добавлялись неутвержденные диалоги, а также продюсеры отказывались выделять бюджет для рекламы проектов и даже запрещали Роберту общаться со СМИ.

Серьезный конфликт возник во время работы над проектом Ultimate, в котором должны были встретиться Человек-паук и Люди Икс. Киркман захотел получше разобраться в планах компании на этот ивент, но ему посоветовали не лезть не в свое дело и просто писать историю.