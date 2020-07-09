Режиссер «Текста» снял бы скандальную сцену с Асмус, даже если бы знал о будущем разводе

В новом выпуске ток-шоу «Просто о сложном» в «Яндекс. Эфире» гостем Софико Шеварднадзе стал режиссер фильмов «Текст» и «Холоп» Клим Шипенко. Среди ряда откровений кинодеятель поделился тем, что мечтает получить «Оскар» и одобряет актера Александра Петрова, у которого такая же мечта.

Ведущая не могла обойти стороной тему скандальной интимной сцены с Кристиной Асмус, особенно на фоне нынешнего развода актрисы и Гарика Харламова. Режиссер признался, что предвидел общественный ажиотаж вокруг постельного эпизода знал, и даже надеялся, что он будет больше. Ведь в итоге скандал привлек в кино уйму зрителей, которые, посмотрев фильм, оценили его глубину, а не только обнаженных актеров.

Шеварднадзе задала герою провокационный вопрос: снял бы злополучную эротическую сцену, если бы знал, что в итоге актриса разведется со своим мужем. Шипенко ответил утвердительно.

«Когда мы начинали разговор про эту сцену, я не знал, кто из актеров в какой ситуации находится. Я в первую очередь режиссер, который должен воплотить свой замысел. Я не думаю, что Ларс фон Триер, снимая свои откровенные фильмы с жесткими сценами, думает, каково Уме Турман. Он предлагает это актрисе, и она сама принимает решение, зная степень откровенности, которую от него ждут», — высказался Клим.

Напомним, что Кристина Асмус и Гарик Харламов, объявив о разводе, подчеркнули, что расстаются не из постельной сцены в «Тексте». Но после скандальной кинопремьеры она стала надежно привязана к их браку в глазах зрителей, а тут как раз и сам брак приказал долго жить.