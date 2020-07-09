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Практически цензура: кинопремию BAFTA ждут большие изменения

Теперь претендентам на престижную британскую награду придется снимать фильмы по суровым рекомендациям.

Практически цензура: кинопремию BAFTA ждут большие изменения
Хоакин Феникс на церемонии BAFTA-2019. Фото: globallookpress

Кинопремию BAFTA (Британская академия кинематографического и телевизионного искусства) ждут большие изменения уже в ближайшем будущем и, к сожалению, понравятся они далеко не всем. Появятся так называемые «новые стандарты инклюзивности», которые придется учитывать продюсерам и режиссерам.

Если доступнее, то фильм, претендующий на награды, должен содержать как минимум два пункта из списка ниже:

  • как минимум один из главных героев должен быть представителем меньшинств;
  • количество мужчин и женщин должно быть одинаковым, только 50/50;
  • 10% персонажей должны быть представителями ЛГБТ-сообщества;
  • 7% персонажей должны быть инвалидами;

Это лишь небольшая часть из списка, представленного на официальном сайте BAFTA, но даже эти пункты вызывают вопросы. Так что теперь в фильмах главное — не сюжет или игра актеров, а следование строгим правилам.

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