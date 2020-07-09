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Новый хоррор «Человек-волк» может снять режиссер «Апгрейда»

Главную роль в фильме сыграет Райан Гослинг.

Новый хоррор «Человек-волк» может снять режиссер «Апгрейда»
Райан Гослинг. Фото: globallookpress

Отличные новости для любителей хорошего кино. По сведениям журналистов издания Deadline, режиссером фильма «Человек-волк» может стать Ли Уоннелл, снявший успешный проект «Апгрейд», а также неплохой хоррор «Человек-невидимка». Студия Universal уже ведет активные переговоры с режиссером. Напомним, главную роль в ремейке классического ужастика исполнит Райан Гослинг. Также стоит отметить, что если переговоры с Уоннеллом пройдут успешно, то за креативное продюсирование фильма будет отвечать компания Blumhouse, у которой уже есть богатый опыт в создании лент страшного жанра. Они занимались такими проектами как «Астрал», «Прочь» и другими.

Подробности сюжета «Человека-волка» пока неизвестны, но по мнению экспертов, это будет практически копия фильма 1941 года, только с переносом всех событий в современный мир. Точной даты начала съемок пока нет.

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